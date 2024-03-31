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        Bodrum'da oylarını kullananlar, sahile akın etti

        MUĞLA'nınturistik ilçesi Bodrum'da oylarını kullanan vatandaşlar sahillere akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:25
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        Bodrum'da oylarını kullananlar, sahile akın etti
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        MUĞLA'nınturistik ilçesi Bodrum'da oylarını kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu Bodrum’da bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanan vatandaşlar Gümbet sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu kentte bazıları denize girdi, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Kimileri de sahilde yürüyüş yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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