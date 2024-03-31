Bodrum'da oylarını kullananlar, sahile akın etti

MUĞLA'nınturistik ilçesi Bodrum'da oylarını kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu Bodrum’da bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanan vatandaşlar Gümbet sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu kentte bazıları denize girdi, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Kimileri de sahilde yürüyüş yaptı.