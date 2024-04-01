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        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic gitti

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ilk yılında bitime 5 hafta kala kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum Spor'da Bosna Hersekli uzun forvet Amar Alibegovic, İtalya'ya satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:00
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        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic gitti
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        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ilk yılında bitime 5 hafta kala kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum Spor'da Bosna Hersekli uzun forvet Amar Alibegovic, İtalya'ya satıldı. İtalya 2'nci Ligi'nde lider olan Trapani'nin yüksek bonservis teklifiyle oyuncunun bu takıma gönderildiği öğrenildi. Alibegovic ligde 24 maçta 12.3 sayı, 3.2 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturmuştu. Çağdaş Bodrum'un Trapani'den aldığı bonservis ücretiyle iyi yabancı takviyesi yapacağı, ülkemizde Afyon Belediyespor ve Büyükçekmece'de de oynayan ABD'li guard Jordon Crawford'la anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

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