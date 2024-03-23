Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman'da konuştu:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 5 yıllık görev süreleri içinde Muğla ve ilçelerinde kanalizasyon, alt ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Dalaman'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 5 yıllık görev süreleri içinde Muğla ve ilçelerinde kanalizasyon, alt ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi.

        Ayaydın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, sahaya çıktıkları günden bugüne kadar Muğla ve 13 ilçesinde projelerini anlattıklarını ifade etti.

        Seçilmeleri halinde 20 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapan muhalefetin getirmediği tüm hizmetleri Muğla'ya kazandıracaklarını belirten Ayaydın, "Bütün ilçelerimizde kanalizasyon ve alt yapıyı ne yazık ki yapamadılar. Suyu getiremediler, imar planlarını yapamadılar, trafiği çözemediler ve asıl hiçbir sorununuza çare olmadılar. Belediye başkanı seçilmemiz halinde ben Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile el ele vereceğiz ve bugüne kadar size yapılmayan bütün hizmetlerin tamamını 5 yıllık görev süremiz içerisinde yapıp devreye sokacağız. Onlar laf üretiyor, biz iş üretiriz." dedi.

        Ayaydın, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bütün Muğlalıların kendi dönemlerinde göreceğini vurgulayarak, her türlü belediye hizmetini bütün Muğla’ya ve ilçelerine sunacaklarını kaydetti.

        Koltuk meraklısı olmadıklarını, hizmet için yola çıktıklarını anlatan Ayaydın, "Biz halkımızın arasında olacağız, halkımızın sorunlarını çözeceğiz. Onların yaşam kalitesini yükselteceğiz. Bizim şu anda belediyeyi yönetenlerle büyükşehri yönetenlerle aramızdaki fark budur, onlar laf üretir biz ise iş üreteceğiz." diye konuştu.

        Ayaydın, vatandaşlardan 5 yıllık yönetim için destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak

        Benzer Haberler

        Tamer Mandalinci: Bodrum'un kronik sorunlarını, bir daha gündeme almamak üz...
        Tamer Mandalinci: Bodrum'un kronik sorunlarını, bir daha gündeme almamak üz...
        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Marmaris'te başladı
        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Marmaris'te başladı
        Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Ayaydın, Ege Rallisi Marmaris'te klasik otomobil kullandı
        Ayaydın, Ege Rallisi Marmaris'te klasik otomobil kullandı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te esnafla buluştu
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te esnafla buluştu
        Mehmet Tosun: Kumköy'e cemevi sözü veriyorum
        Mehmet Tosun: Kumköy'e cemevi sözü veriyorum