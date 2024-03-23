Fethiyespor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 8 maçtır yenilmeyen Fethiyespor yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la kozlarını paylaşacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda Ferhan Kestanlıoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel iyi bir grafik sergilediklerini belirterek, "8 maçtır yenilmiyoruz. Play-off hattının ise 10 puan gerisindeyiz. Biz mücadelemizi sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

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