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        Fethiyespor deplasmanda terleyecek

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 8 maçtır yenilmeyen Fethiyespor yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:51
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        Fethiyespor deplasmanda terleyecek
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 8 maçtır yenilmeyen Fethiyespor yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la kozlarını paylaşacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda Ferhan Kestanlıoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel iyi bir grafik sergilediklerini belirterek, "8 maçtır yenilmiyoruz. Play-off hattının ise 10 puan gerisindeyiz. Biz mücadelemizi sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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