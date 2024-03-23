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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Marmaris'te incelemelerde bulundu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:29
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Marmaris'te incelemelerde bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Bakan Bak, Marmaris Beldibi Mahallesi'ne yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, Gençlik Merkezi, tenis kortu ve futbol sahası alanını gezerek, çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'dan bilgi aldı.

        Amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapan Bak, küçük futbolcularla penaltı atışı yaptı.

        Daha sonra Marmaris Yalancıboğaz Aktaş mevkisinde bulunan Yelken Tesisi proje alanını inceleyen Bak, Muğla'da su sporları alanında ciddi yatırımlar yapılacağını belirtti. Marmaris ilçesinin de bu yatırımlardan faydalanacağını ifade eden Bak, "Marmaris'e yapılacak tesis sadece Marmaris'e değil Türkiye sporuna hizmet edecek." dedi.

        Osman Aşkın Bak, tesisin, su sporları alanında sporcular yetiştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Bakan Bak'a incelemeleri sırasında Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı da eşlik etti.

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