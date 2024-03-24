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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Ege Rallisi Marmaris tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:03
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Ege Rallisi Marmaris tamamlandı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Marmaris ve Ula ilçelerinde gerçekleştirilen organizasyona katılan takımlar, uzunluğu 113 kilometre olan SSS Marmaris, Petrol Ofisi Maxima, Remed Assistance, Bayır, Kuyucak, Akyaka ve Sarnıç etaplarında mücadele etti.

        Çok sayıda ralli tutkunu, şampiyonayı belirlenen güvenli alanlardan ilgiyle takip etti.

        Ege Rallisi Marmaris'ini, Ümitcan Özdemir ve Kutay Ertuğrul'dan oluşan GP Garage My Team 1 saat 6 dakika 47 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

        Castrol Ford Team Türkiye'den geçen yılın şampiyonu Ali Türkkan-Burak Erdener 1 saat 6 dakika 50 saniyeyle yarışı ikinci sırada tamamlarken, Atış Motorsports'dan Burak Çukurova-Burak Akçay da 1 saat 8 dakika 4 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

        İki çeker klasmanında Atış Motorsport'tan Refik Bozkurt-Soner Tamer 1 saat 13 dakika 20 saniyeyle, TOSFED Ralli Kupası'nda da GMG Racing'den Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı 1 saat 15 dakika 45 saniyeyle birinci oldu.

        Şampiyona tarihinin önemli isimlerinden Volkan Işık, GP Garage My Team adına etaplara geri döndüğü organizasyonun Bayır etabında kaza geçirerek yarışı yarıda bıraktı. Işık ve yardımcı pilotu, yara almadan araçtan çıktı.

        Yarışlarda öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise şarkıcı Fatma Turgut oturdu.

        Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        - Eren Üçlertoprağı: "Pilotlarımız ve organizasyon ekipleri çok memnun kaldı"

        TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'te daha önce 3'ü Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) olmak üzere 5 kez yarış yaptıklarını hatırlatarak, "Marmaris'te kendimizi çok rahat hissediyoruz, her zaman çok hoş karşılanıyoruz. Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışını gerçekleştirdik. Çok güzel yarış oldu. Bu sene ilk kez asfalt yarışı yaptık. Pilotlarımız ve organizasyon ekipleri çok memnun kaldı. Umarım Marmaris'te memnun kalmıştır." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl daha çok çevre duyarlılığı gösterdiklerini aktaran Üçlertoprağı, "Çevre konusunda WRC'nin dünyada ilk kez 3 yıldız verdiği ülkeyiz. Bunun denetlemesi FIA tarafından yapılmıştı. Bu yıl ilaveten kamuya açık asfalt yolarda çevre hassasiyeti göstererek yarışlarımızı yaptık. Kadın komisyonumuzun liderliğinde bütün ekip doğaya tohum bırakıp, fidanlar diktik. Çok güzel duygularla Marmaris'ten ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        -Tohumlar doğaya bırakıldı

        Ege Rallisi Marmaris'te "Çevre Bilinçli Eylemler" hareketiyle Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği, Atatürk İlkokulu öğrencileri ve TOSFED Kadınlar Komisyonu iş birliğiyle keçiboynuzu tohum topları hazırlandı.

        Yaklaşık bin tohum topu, yarış ekosistemi içerisinde bulunan görevliler, yarışçılar, takımlar, markalar, sponsorlar ve diğer tüm paydaşlarla birlikte doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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