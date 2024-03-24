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        Fethiye'de yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:55
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        Fethiye'de yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Mehmet T. (52), bir arkadaşıyla yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na gitti.

        Yürüyüşte düşen Mehmet T'nin, ayağında oluşan şişlik nedeniyle hareket edememesi üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ilk müdahalesinin ardından Mehmet T'yi sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

        Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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