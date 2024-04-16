Doç. Dr. Özçelik: Tuzlu deniz suyunun kullanılabilmesi yüksek maliyet gerektiriyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da kenti besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 17, Geyik Barajı'nda ise yüzde 58'de kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin açıklamaları sonrası deniz suyunun arıtılarak Mumcular Barajı'na verilmesinin gündeme geldiğini belirten Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Tuzlu deniz suyunun kullanılabilmesi için 3 önemli faktörden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi maliyet ve arıtma çok yüksek bir maliyetle meydana gelebiliyor. İkincisi atıkların düzgün ve çevreye zarar vermeden bertarafı. 3'üncü olarak arıtılmış suyun gerekli mineralizasyon seviyesine eriştirerek insan sağlığı açısından tehdit olmayacak bir değere eriştirilmesi. Tüm bu süreçler yüksek maliyet gerektiriyor” dedi.

ünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da kenti besleyen barajlar gerek sonbahar gerekse kış mevsiminde yağışların yetersiz olması nedeniyle dolmadı. Su seviyesi Mumcular Barajı'nda yüzde 17, Geyik Barajı'nda ise yüzde 58'de kaldı. Turizm sezonun başlaması ve artan sıcaklıklarla birlikte Bodrum'da içme, kullanma ve sulama suyu anlamında oldukça kritik bir döneme doğru girildiğine dikkati çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17'ler civarında ve geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 48'ler civarındaydı. Bodrum'a içme suyu sağlayan bir diğer önemli baraj olan Geyik Barajı ise yüzde 58'ler civarında ve geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 49'lar civarındaydı. Geyik Barajı'ndaki iyileşmelerin en önemli nedenlerinden biri Milas Ovası'na sulama suyu temin eden ve Milas'a içme suyu temin eden Akgedik Barajı'nın devreye alınması ve bu dönem içerisinde Geyik Barajı'nın bakım, onarıma alınması yatıyor" ifadelerini kullandı.

'SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN 2 ÖNEMLİ HUSUS TARTIŞILIYOR' Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin Bodrum’daki susuzluk endişesi konusunda geçen hafta basına yaptığı açıklamada Ekinambarı bölgesinde hafif tuzlu kaynaktan arıtılan suyun Mumcular Barajı’na verilmesi ve Turgutreis’te 100-150 bin kişilik nüfusa yönelik denizden su arıtma tesisinin kurulmasına yönelik konuşması üzerine Doç. Dr. Özçelik, ilçede alternatif su arayışları kapsamında 2 farklı konunun tartışıldığını dile getirdi. İletim hatlarındaki patlakların devam ettiğini ve Ramazan Bayramı öncesi başlayan su kesintilerinin bayram boyunca da sürdüğünü belirten Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü: