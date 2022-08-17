Muğla’da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Milas ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Levent Yüksel idaresindeki 48 U 3404 plakalı motosiklet, Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.K'nin kullandığı 34 EZN 253 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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