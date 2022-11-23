Bodrum'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.



İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına dolayısıyla yarımadanın birçok noktasında kara yolu ile cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.

Fırtına nedeniyle Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı ile bölgedeki bazı evlerin bahçelerine ağaçlar devrildi. Bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ana yol güzergahında tıkanan bölgelerde çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla da eğitime tedbir amaçlı ara verildi.

Bodrum'da sağanak etkisini sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.