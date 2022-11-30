DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Fethiye ilçe binasının açılışına katıldı

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​​​​​​​MUĞLA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Fethiye ilçe binasının açılışını yaptı.

Muzaffer Dontlu Caddesi'ndeki ilçe binası önünde konuşma yapan Uysal, var olma mücadelesinden gelen milletin evlatları olduklarını söyledi.

Doğru ile yanlışın dezenformasyon yöntemleriyle değiştirildiği bir dönemde olunduğunu savunan Uysal, "Hakkı tutup kaldırma adına bir mücadele veriyoruz. Millet adına söylüyor, memleket adına haykırıyoruz. İktidarın millet adına, memleket adına bir kaygıları yok." dedi.

Uysal, buhranlı bir dönemde olunduğunu, çözümü millette aradıklarını ifade etti.

Program sırasında başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uysal ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

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