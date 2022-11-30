DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Fethiye ilçe binasının açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Fethiye ilçe binasının açılışına katıldı

AA

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Fethiye ilçe binasının açılışına katıldı

​​​​​​​MUĞLA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Fethiye ilçe binasının açılışını yaptı.

Muzaffer Dontlu Caddesi'ndeki ilçe binası önünde konuşma yapan Uysal, var olma mücadelesinden gelen milletin evlatları olduklarını söyledi.

Doğru ile yanlışın dezenformasyon yöntemleriyle değiştirildiği bir dönemde olunduğunu savunan Uysal, "Hakkı tutup kaldırma adına bir mücadele veriyoruz. Millet adına söylüyor, memleket adına haykırıyoruz. İktidarın millet adına, memleket adına bir kaygıları yok." dedi.

Uysal, buhranlı bir dönemde olunduğunu, çözümü millette aradıklarını ifade etti.

Program sırasında başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uysal ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'nın su altı kültürel mirası gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Muğla'nın su altı kültürel mirası gün yüzüne ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi ...
Bodrumspor, yeniden çıkışa geçme planları yapıyor
YEREL HABERLER Bodrumspor, yeniden çıkışa geçme planları yapıyor
Muğla'da yaşayan Şanlıurfalıların kurduğu derneğin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da yaşayan Şanlıurfalıların kurduğu derneğin ...
Muğla'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
YEREL HABERLER Muğla'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
Bafa Gölü 261 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Bafa Gölü 261 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Muğla'da 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Muğla'da cezaevindeki hükümlünün Kızılaya yazdığı mektup "iyilik hareketi"ne dönüştü
YEREL HABERLER Muğla'da cezaevindeki hükümlünün Kızılaya yazdığı ...
Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor
Bodrum açıklarında geri itilen 57 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında geri itilen 57 kaçak göçmen ...
Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 ...
GÜNCELLEME - Muğla merkezli "Sahte rezervasyon" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Muğla merkezli "Sahte rezervasyon" ...
(Görüntülü) MUĞLA - YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU (EK GÖRÜNTÜ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ...
Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 ...
Ressam Ali Rıza Başarır, Seydikemer'de sokakları renklendiriyor
YEREL HABERLER Ressam Ali Rıza Başarır, Seydikemer'de sokakları ...
(Görüntülü) MUĞLA - YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ...
Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Fethiye'de Üsküp ile Dalaman arasında uçak seferleri başlatılması için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de Üsküp ile Dalaman arasında uçak seferleri ...
Muğla'da gönüllü gençler hasat projesinde buluştu
YEREL HABERLER Muğla'da gönüllü gençler hasat projesinde buluştu
Yatağan'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yatağan'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Bodrumspor ilki yaşadı
YEREL HABERLER Bodrumspor ilki yaşadı
(Görüntülü) 12 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 12 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 25 ŞÜPHELİ ...
Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.