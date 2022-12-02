Muğla'da amatör futbol maçında arbede yaşandı

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MUĞLA (AA) - Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Dalyanspor ile Karaçulhaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından arbede yaşandı.

Ortaca ilçesinin, Dalyan Mahallesinde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Maçın sona ermesiyle iki takımın futbolcuları ile yöneticileri arasında çıkan kavga arbedeye dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan arbedede tekme yiyen bir futbolcu boynundan yaralandı.

Kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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