Gökova Körfezi koylarından 19,5 ton atık toplandı

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MUĞLA (AA) - Gökova Körfezi'ndeki karadan ulaşımın olmadığı koylarda yürütülen deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmalarında, tatilcilerden geride kalan 19,5 ton atık toplandı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında teknelerle günübirlik turlara ve mavi yolculuğa çıkan binlerce turisti ağırlayan Gökova'nın ünlü koylarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.



Araçla ulaşımın olmadığı bölgeye teknelerle giden ekipler, deniz dibindeki ve kıyıdaki atıkları topladı.



Dalgıçların da katıldığı temizlik çalışmasında sene başından buyana toplanan yaklaşık 19,5 ton çöp Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisleri'nde bertaraf edildi.



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