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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te bitkin halde bulunan porsuk tedaviye alındı

AA

Marmaris'te bitkin halde bulunan porsuk tedaviye alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin halde bulunan porsuk tedavi ediliyor.

Bir kişi, yolda yaralı ve bitkin halde buldukları porsuğu, Marmaris Milli Parkı Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Gökova Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezine götürülen porsuk tedavi altına alındı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamada, duyarlı vatandaşa teşekkür edildi. Açıklamada, gerekli tüm tedavisi uzman veterinerler tarafından yapılacak olan porsuğun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşamına bırakılacağı bildirildi.

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