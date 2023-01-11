Muğla'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.T. yönetimindeki 48 NP 843 plakalı otomobil, Muğla-Milas kara yolu Boğa Yokuşu mevkisinde, aynı istikamette seyreden E.A'nın kullandığı 38 ACA 293 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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