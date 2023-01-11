Muğla'da asırlık okul binası köy yaşam merkezi oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, 1929 yılında yapılan ve ilkokul olarak uzun yıllar kullanıldıktan sonra kapanan asırlık bina, köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapalı köy okullarının tekrar canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, Muğla'da kapalı köy okulları restore edilerek, köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

İl genelinde sayısı 59'u bulan Köy Yaşam Merkezleri, anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezi olarak bölgede yaşayanlara hizmet veriyor.

Asırlık okul binasında atölyeye çevrilen sınıflarda seramik kursu eğitimleri gerçekleştiriliyor. Yaşam merkezine gelen yöre kadınlarına ve kursiyerlere çamuru sanata dönüştürmenin püf noktaları öğretiliyor. Çamuru şekillendirerek, çeşitli tekniklerle üretilen seramik mamuller, üretim sonrası fırınlarda pişiriliyor. Ardından kadınların hünerli elleriyle sırlama işlemleri yapılarak satışa hazır hale getiriliyor.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kırsal bölgelerdeki atıl ve kapalı durumdaki okulların ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezi gibi eğitim kurumlarını bir arada barındıran köy yaşam merkezine dönüştürüldüğünü belirtti.

Köy Yaşam Merkezlerinin sayısını Muğla'da daha da artıracaklarını anlatan Çay, "Eğitimin, üretimin ve istihdamın gerçekleştiği köy yaşam merkezlerimizin sayısı 59 oldu. İlimizde hane sayısı 10'un altında olmayan ama köy okulu kapalı olan yerleşim yerlerindeki tüm okullarımızı da, Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda en yakın zamanda köy yaşam merkezi olarak eğitime kazandıracağız." dedi.

Mahalle Muhtarı Semih Çuhadar, açılan kurslardan faydalanan vatandaşların memnun olduğunu belirterek, bölgeye gelen misafirlerin de kurslarda eğitim aldığını ifade etti.

Seramik usta öğreticisi Şebnem Çaylan ise vatandaşların kurslara büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirdi.







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