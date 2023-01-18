Bodrum'da aranan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından, aranan kişilerin yakalanması amacıyla ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 ayrı suçtan toplam 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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