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Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü küçükler kız kategorisinde Muğla il şampiyonu oldu

AA

Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü küçükler kız kategorisinde Muğla il şampiyonu oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, küçükler kız kategorisinde Muğla il şampiyonu oldu.

Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleşen İl Şampiyonası finalinde, Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, Fethiye Voleybol Spor Kulübü ile karşılaştı.

Müsabaka 26-24, 25-23 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü galibiyeti ile tamamlandı.

Takım, mayısta İzmir'de gerçekleşecek Türkiye Şampiyonasına katılacak 32 takım arasına girmeye hak kazandı.

Zirve Spor Kulübü Başkanı Buğra Kaan Günay, kulübün altyapı sporcularının başarılı olduğunu belirterek, tüm kategorilerde üst düzey derece almak istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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