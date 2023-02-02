Muğla'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Zeytinalanı Mahallesi Şeyhler Sokak'taki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hızla yayılan ve tüm evi saran yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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