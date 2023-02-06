Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, ahşap iskeleler zarar gördü.

Bölgede geceden itibaren etkili olan fırtına, Akbük Mahallesi'nin sahil kısmında hasara yol açtı. Akbük Koyu'nda bağlı 4'ü balıkçı teknesi 7 tekne battı.

Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde kuvvetli rüzgarla hasar oluştu.

Bölgedeki bazı işletmelerin çatılarıyla elektrik hatları da fırtınadan zarar gördü, ağaçlar kökünden söküldü.

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