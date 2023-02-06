Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu

AA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, ahşap iskeleler zarar gördü.

Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, ahşap iskeleler zarar gördü.

Bölgede geceden itibaren etkili olan fırtına, Akbük Mahallesi'nin sahil kısmında hasara yol açtı. Akbük Koyu'nda bağlı 4'ü balıkçı teknesi 7 tekne battı.

Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde kuvvetli rüzgarla hasar oluştu.

Bölgedeki bazı işletmelerin çatılarıyla elektrik hatları da fırtınadan zarar gördü, ağaçlar kökünden söküldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)MUĞLA&#039;DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA İSKELELER PARÇALANDI, TEKNELER BATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUĞLA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA İSKELELER ...
Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ...
Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA YOLDA MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA YOLDA MAHSUR KALANLARA ...
Muğla'da yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı
YEREL HABERLER Muğla'da yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı
Türk Kızılay, Muğla'da karda mahsur kalanlara kumanya ve su ulaştırdı
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Muğla'da karda mahsur kalanlara kumanya ...
Menteşe'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Menteşe'de eğitime kar engeli
Muğla'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ...
Muğla-Denizli kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muğla-Denizli kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma ...
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin ikinci ayak yarışları Muğla'da tamamlandı
YEREL HABERLER Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin ikinci ayak ...
Muğla ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Muğla ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini ...
Bodrum'da 7. Hamsi Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum'da 7. Hamsi Festivali düzenlendi
GÜNCELLEME - Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara ...
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle ...
(Görüntülü) BODRUM&#039;DAKİ FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ PİŞİRİLİP DAĞITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DAKİ FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ ...
Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma ...
Çağdaş Bodrum'da Ender Arslan dönemi
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum'da Ender Arslan dönemi
Muğla'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 12 kişi ...
Fethiyespor'dan buz hokeyi tepkisi
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan buz hokeyi tepkisi
Bodrumspor deplasmanda zirve maçında
YEREL HABERLER Bodrumspor deplasmanda zirve maçında
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin ikinci ayak yarışları başladı
YEREL HABERLER Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin ikinci ayak ...
Bodrum'da görev yapan gazeteciler meslektaşlarının saldırıya uğramasına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Bodrum'da görev yapan gazeteciler meslektaşlarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.