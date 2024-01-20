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        Bodrum'da çocuk yazar Kenan Demir'in öykü kitabı basıldı

        Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, çocuk yazar Kenan Demir'in "Keno Prens ve Maceraları" adlı öykü kitabı basıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:19
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        Bodrum'da çocuk yazar Kenan Demir'in öykü kitabı basıldı
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        Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, çocuk yazar Kenan Demir'in "Keno Prens ve Maceraları" adlı öykü kitabı basıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, birçok resim yarışmasında birincilikler elde eden ve kendi hayal dünyasını yazıya döken ilkokul öğrencisi Demir'in hikayeleri kitaplaştırıldı.

        Baskısı tamamlanan "Keno Prens ve Maceraları" adlı öykü kitabını 10 yaşındaki Demir, kendisinin de öğrencisi olduğu Ortakent Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu'nda dağıttı.

        Toplam 684 adet kitabın öğrencilere dağıtımının gerçekleştiği etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlknur Aydın, Okul Müdürü Köksal Başara, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü saha çözüm personeli ve yazarın annesi Nedret Demir ile kardeşi Ali Kaan Demir katıldı.

        Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Kenan Demir'in başarısını övgüyle dile getirirken Bodrum Belediyesi olarak eğitime verilen desteğin ve genç yeteneklere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

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