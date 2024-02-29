Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşları dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşları dinledi.

        Yazıcı, beraberinde partililerle Osmaniye ve Turunç mahallelerinde esnafı ziyareti etti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Dilay Uçar ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Yazıcı, "Ülkemiz için çok önemli bir yeri olan bu köklü Derneğin Marmaris'imizde faaliyetlerde bulunuyor olması bizim için çok değerli. Kendilerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

        Osmaniye Mahallesi'ni ziyaretinde muhtar Mehmet Şahin ve vatandaşlar tarafından karşılanan Yazıcı, mahalle kahvesinde bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Yazıcı, Turunç Mahallesi'ni ziyaretinde, "Yapacağımız her şeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Turunç'un değerli halkına bize gösterdikleri samimi karşılama için teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir mahalleyi diğerlerinden ayırmayan adaletli belediyecilik anlayışı için az kaldı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
        Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Bodrum'da 4 köpek ile 3 kediyi zehirleyerek öldüren şüpheliyi özel ekip yak...
        Bodrum'da 4 köpek ile 3 kediyi zehirleyerek öldüren şüpheliyi özel ekip yak...
        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan emeklilere ilişkin açıkl...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan emeklilere ilişkin açıkl...