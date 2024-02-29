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        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:43
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        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas çalışması ve yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.

        Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Erkan Değişmez'in maçta forma giyemeyeceği, Süleyman Özdamar'ın durumunun ise maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

        Ligde 42 puanla 4'üncü sırada bulunan Bodrum FK'nin teknik direktör İsmet Taşdemir, bu haftaki maçın çok zor olduğunu söyledi.

        Kadro kalitesi ve oyun gücü olarak ligin en iyi takımıyla oynayacaklarını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Takım kadrosu ve sahaya sergiledikleri oyun bence çok muazzam ki karşılığını da alıyorlar. Ligimizde erken haftalarda bence şampiyon olma ihtimalleri yüksek. Çok artıları var gerçekçi olmak lazım. Bizim de kendimize göre bu tarz maçların üstesinden gelebilme özelliğimiz var. O zorluğa göre hazırlanıyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşıp bu maçtan mağlup olmadan ayrılmak istiyoruz. Galibiyet olursa bizim için çok önemli bir 3 puan olur."

        Bodrum FK'li oyuncu Cenk Şen ise Eyüpspor'un ligin iyi takımlarından biri ancak eksik yanları olduğunu belirterek, "Takım olarak buna çalışıyoruz ve eksik yanlarından vurmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz." ifadesini kullandı.

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