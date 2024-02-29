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        Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:49
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        Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Bayır Mahallesi'ndeki kayalıklarda keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.

        Ekip, yaklaşık 60 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inerek, keçiyi kurtardı.

        Keçi, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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