Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bayır Mahallesi'ndeki kayalıklarda keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.
Ekip, yaklaşık 60 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inerek, keçiyi kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
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