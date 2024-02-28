Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Arda Apaydın'ın kullandığı 48 ABV 670 plakalı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Sokak’ta, 48 AKF 891 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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