Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Arda Apaydın'ın kullandığı 48 ABV 670 plakalı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Sokak’ta, 48 AKF 891 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

        Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
        Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
        Bodrum'da tarım alanına dolgu yaparak zemini bozan kişiye ceza uygulandı
        Bodrum'da tarım alanına dolgu yaparak zemini bozan kişiye ceza uygulandı
        Bodrum'da market reyonunda kedi doğum yaptı
        Bodrum'da market reyonunda kedi doğum yaptı
        Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü
        Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü
        CHP Genel Başkanı Özel, Muğla'da aday tanıtım töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Muğla'da aday tanıtım töreninde konuştu:
        Hazine arazisindeki ağaçları yakan 20 şüpheli gözaltında
        Hazine arazisindeki ağaçları yakan 20 şüpheli gözaltında