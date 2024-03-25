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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın Bodrum'da gazetecilerle bir araya geldi:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Alınan vergilerle vatandaşa hizmet götürülmesi gerekiyor. Vatandaşa yol, kanalizasyon yapman lazım. Her tarafı tertemiz tutman lazım, su getirmen lazım. Bunları yapmak yerine parayı götürüyorsun bankaya faize yatıyorsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:09
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın Bodrum'da gazetecilerle bir araya geldi:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Alınan vergilerle vatandaşa hizmet götürülmesi gerekiyor. Vatandaşa yol, kanalizasyon yapman lazım. Her tarafı tertemiz tutman lazım, su getirmen lazım. Bunları yapmak yerine parayı götürüyorsun bankaya faize yatıyorsun." dedi.

        Ayaydın, Bodrum ilçesindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kendisi ve Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun'un ayakları yere basan, çok ciddi projelerle göreve gelmek istediklerini söyledi.

        Muğla için 75'e yakın projelerinin olduğunu belirten Ayaydın, "Proje sayısından daha önemli olan bu projeler son derece ciddi, yapılabilirliği yüksek. Emin olun bu projelerin tamamı 5 yıllık görev süremizin içerisinde mutlaka yapılmaya başlanacak. Büyük bölümü 5 yıl içerisinde bitecek. Ama uzun vadeye sarkan bazı projelerimiz var. Mesela çevre yolları gibi, bunlar bizden sonra da devam edecek." diye konuştu.

        Ayaydın, aday olmasının en büyük nedeninin Bodrum halkının yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığını dile getirerek, "Bugünkü Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi görevlerini yapmış olsalardı bugün huzurunuza aday olarak çıkmazdım." ifadesini kullandı.

        Mevcut yönetim eğer bir daha seçilirse, Bodrum ve Muğla'nın yaşanılabilir turizm beldesi olmaktan çıkacağını kaydeden Ayaydın, "Çünkü bu arkadaşlarım gerçekten son derece tembel ve beceriksizler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hiçbir şey yapmadılar. Yapmadıkları için de mutlaka bir bahanenin arkasına sığınıyorlar. Ne diyorlar? 'Biz muhalefetteyiz, devlet bize gerekli yardımı yapmıyor.' Bu doğru değil. Devlet bütün illere yaptığı yardımın aynısını Muğla'ya da yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Son beş yılda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin devletten aldıkları yardım tutarının 12,2 milyar lira olduğuna işaret eden Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Devlet Muğla Büyükşehir Belediyesine ve Muğla ilçe belediyelerine 8,2 milyar lira para yardımı yapmış. Büyükşehir Belediyesinin verdiği ilanlara bakıyorum. Diyor ki, '6,91 milyar 10 yıl içerisinde yatırım yaptık.' Bir kere devlet olarak sana beş yıl içerisinde sadece Büyükşehir Belediyesine 8,4 milyar para yardımı yapmış. Sen 8,4 milyar devletten büyükşehir olarak 5 yılda yardım almışsın. 10 yılda büyükşehir olarak Muğla ve Muğla'nın ilçelerine yaptığın hizmet tutarı, yatırım tutarı 6,91 milyar. Büyükşehir belediyesi neyle övünüyor biliyor musunuz? İşin en acıklısı da o. Diyor ki 'Benim bankada 400 milyon lira faizde param var. Para kasamda, bankada parayla devredeceğim.' Belediyenin para devretmesi kadar anlamsız bir şey olamaz. Sen devletten bu parayı alıyorsun. Bunun dışında vatandaştan emlak vergisi, çöp vergisi ve daha başka ad altıda bir sürü vergi alıyorsun. Yerleri kiralıyorsun, kira parası alıyorsun, teknelerden çok astronomik rakamlar kira parası alıyorsun. Alınan vergilerle vatandaşa hizmet götürülmesi gerekiyor. Vatandaşa yol, kanalizasyon yapman lazım. Her tarafı tertemiz tutman lazım, su getirmen lazım. Bunları yapmak yerine parayı götürüyorsun bankaya faize yatıyorsun."

        Ayaydın, Muğla'nın iddia edildiği gibi "üvey evlat" olmadığını, payına ne düşüyorsa tıkır tıkır aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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