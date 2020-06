Dünyaca ünlü plajda atlı jandarmalar göreve başladı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde atlı jandarma timi göreve başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen ve Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, mavi bayraklı Sarıgerme sahilinde devriye gezerek hem güvenliği sağlıyor hem de plajlarda renkli görüntüler oluşturuyor.

Göreve başlayan atlı birlik, sahilde bulunan yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Yabancı dil de bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli turistler, atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.

Atlı jandarma timi, yaz sezonu boyunca görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahillerde, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak. Atlı jandarmaların Sarıgerme’nin yanı sıra Fethiye Ölüdeniz sahilinde de görev yapacağı öğrenildi.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajının 25 yıldır hizmette olduğunu belirten Dernek Başkanı Cengiz İlhan, jandarma teşkilatının üç yıldır atlı devriyeleriyle sahilde güvenliği sağlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

