Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktı

<br>Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 silah ve 2 bin 25 fişek ele geçirildi.<br>Milas Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 11 pompalı tüfek, 7 yivsiz av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile 1375 av tüfeği fişeği ve 650 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve fişeklere el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.<br>Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-28 02:03:17<br>

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