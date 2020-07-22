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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşu evdeki adam Pınar’ın öldürüldüğü günü anlattı

İHA

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar yaylasındaki bağ evine komşu olan Ali Sel, olay günü katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya ne yaptığını sorduğunda, Avcı'nın kendisine çöpleri yaktığını söylediğini açıkladı.

Komşu evdeki adam Pınar’ın öldürüldüğü günü anlattı

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar yaylasındaki bağ evine komşu olan Ali Sel, olay günü katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya ne yaptığını sorduğunda, Avcı’nın kendisine çöpleri yaktığını söylediğini açıkladı.
Olay günü evden dumanlar çıkması üzerine eve gittiğini ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile karşılaştığını söyleyen Ali Sel, “Bu evde oturuyorum 20 seneden beri. Komşum olur. Ailecek tanışırız. Ben onların yerlerine bakıveriyorum akşam sabah. Bir gün buradan bir ocak şeyi göründü. Evde herhalde yangın var sandık ondan gittik. Baktım ben evde Metin var bir şeyler yakıyor. ‘Ne yapıyorsun Metin evin önünde’ dedim. Abi ben birşeyler yakıyorum dedi, önceden de yakarlardı yani. Bidonun içinde burada toplanan şeyleri. Çok titizlerdi hani. Naylon gibi şeyleri onları yakarlardı. Hadise bu yani. Benim gördüğüm bu. Mangal değildi. Bidonda mangal mı yakılır. Bidon orada zaten yanan bidon orada. Ben buradan görüyorum. Duman oldu orada. Başka türlü görme şansım yok. Sonra araya gittim. Bir şeyler birikmiş onları yakıyorum dedi. Sonra geri döndüm. Çok iyi bir insandı. Ben yerlerini bakıyordum. Metin’i dükkanda görüyordum. Buraya gelmiyordu. Ufak kardeşi var o gelir giderdi benim yanıma. Metin çünkü bar mı işletiyordu herhalde. Metin fazla gelmiyordu buraya. Ufak gelir giderdi bizim yanımıza. Hatta domates toplardım ona. Böyle bir olayın olacağı aklımızdan geçmezdi. İnanmadık biz. Sakin, çok sakindi bize göre. Ama insanları bilemiyorsun. Babasını tanırım, amcalarını tanırım, dedesini tanırım. Burada 25 senelik komşum” dedi.

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