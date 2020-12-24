Büyükşehirden eğitime destek devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi online eğitime erişimi olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer’den Bodrum’a kadar uzaktan eğitime bağlanmakta sorun yaşayan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Okulların uzaktan eğitime devam etmesi nedeni ile öğrenci ve velilerin taleplerine duyarsız kalmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımları ile tablet dağıttı.

Muğla’nın 13 ilçesinde salgın nedeni ile uzaktan eğitime bilgisayar ve tablet sıkıntısı nedeni ile erişemeyen birçok öğrencinin olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çocukların derslerinden geri kalmaması için tablet desteğine devam ettiklerini ifade etti. Başkan Gürün, “Salgın nedeniyle çocuklarımız, anne ve babalarımız çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Çocuklarımız hem coğrafi, hem de ekonomik olarak eşit koşullarda değiller. Şu anda geleceğin mühendisleri, avukatları ve doktorları burada. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız belediye hizmetlerinin dışında bu tür sosyal alanlarda da acaba neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çocuklarımıza bir nebze olsun katkıda bulunabiliyorsak Büyükşehir ailesi olarak hepimizin mutluluğu. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali gençlerimiz eğitimlerinden uzak kalmasın, eğitim ışığı memleketimizin her köşesine ulaşsın diye çalışmaya devam edeceğiz. Bizler Muğla’da ailemizin her ferdinin yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız” dedi.

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