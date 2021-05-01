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Bodrumspor prestij maçında

DHA

Bodrumspor prestij maçında


BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından sadece 1 puan alıp Play-Off hayallerine  matematiksel olarak veda eden Bodrumspor yarın evinde 2 puanı bulunan sonuncu Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Şahin Berker'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı-kart cezalısı Muhammet Aran forma giyemeyecek. Teknik direktör Tahsin Tam ilk 5 hedeflerine ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-05-01 12:19:25

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