Bodrumspor prestij maçında

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BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından sadece 1 puan alıp Play-Off hayallerine matematiksel olarak veda eden Bodrumspor yarın evinde 2 puanı bulunan sonuncu Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Şahin Berker'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı-kart cezalısı Muhammet Aran forma giyemeyecek. Teknik direktör Tahsin Tam ilk 5 hedeflerine ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-05-01 12:19:25



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