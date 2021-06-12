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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Böke’den vatandaşlara aşı çağrısı

İHA

Kaymakam Böke’den vatandaşlara aşı çağrısı

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 45 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama çalışmalarının Milas’ta da başladığına dikkat çekerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Ülke genelinde yapılan aşılama çalışmalarında 45 yaş ve üstü için aşı randevuları açılırken, 40 yaş ve üstü içinde 15 Haziran tarihinde randevular açılacak. Konuyla ilgili Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Biontech Aşısının daha önce sadece Milas Devlet Hastanesi’nde yapıldığını ancak Sağlık Bakanlığı tarafından Milas’ta Özel İzan Hastanesi’nin yanı sıra 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Ören Aile Sağlığı Merkezi, Güllük Aile Sağlığı Merkezi ve Selimiye Aile Sağlığı Merkezi’nin de yetkilendirildiği bildirildi.
Aşılama takviminde randevusu açılan vatandaşların aşılarını hızlı bir şekilde yaptırmak için 182 Nolu telefon aracılığıyla, ENabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) den randevularını alabilecekleri öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, aşı takviminde yer alan tüm vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunarak, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde etkili olan Covit 19 salgınında aşı, maske, mesafe ve hijyenle başarıya ulaşılabileceğini söyledi.
45 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama çalışmalarının Milas’ta da başladığına dikkat çeken Kaymakam Böke, 40 yaş ve üstü vatandaşların aşılama çalışmalarının ise 15 Haziran tarihinde başlayacağını söyledi.

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