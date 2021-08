Her gün yaklaşık 4 bin kişilik yemek üretiyorlar Milas Mesleki Eğitim Merkezi ile Türk Kızılayı'ndan örnek işbirliği

Milas Mesleki Eğitim Merkezi ile Türk Kızılayı tarafından bir hafta önce başlatılan çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Merkez’de her gün çıkarılan yaklaşık 4 bin kişilik öğlen ve akşam yemeği yangınlarda görev alan gönüllülere, kamu personeline ve mağdur ailelere ulaştırılıyor.



Muğla bölgesinde yaşanan orman yangınlarında hemen hemen her kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler başarılı bir mücadele ile görev alırken, bunlardan bir tanesi de Milas Mesleki Eğitim Merkezi oldu. Yangın bölgelerinde canla başla çalışan, mücadele edenler için elini taşın altına koyan Milas Mesleki Eğitim Merkezi, Türk Kızılay’ı ile koordineli bir çalışma başlattı. Geçtiğimiz yıl kurulan son derece modern ve kullanışlı mutfak bölümünde, okulun döner sermayesinden yararlanılarak 2 aşçı usta ve 14 öğrenci ile yangında görev alanlar için yemek çıkarılmaya başlanıldı.



2 bin kişilik öğlen, 2 bin kişilik de akşam yemeği hazırlanıyor

Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda hemen hemen her gün 2 bin kişilik öğlen, 2 bin kişilik akşam yemeği hazırlayan ekibe Kızılay gönüllüleri de destek veriyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Milas’taki koordinasyon merkezinde, Aydın'da ve sahada görev alanlar ile mağdur vatandaşların için gönderilen yemeklerin üretildiği merkezi yerinde incelemek üzere Milas'a geldi. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz tarafından karşılanan Kınık, mutfak bölümünde yaptığı incelemenin ardından Kurum Müdürü Öz’e ve emek veren herkese teşekkür etti.



Dağıtım için araç kiralandı

Hazırlanan yemekler, Kızılay görevlilerinin ve gönüllülerinin koordinesinde paketlenerek kiralanan araç ile daha önceden belirlenen Milas, Çine, Kavaklıdere ve Bodrum’daki bölgelere teslim ediliyor. Türk Kızılay İstanbul Bölge Müdürü Abdurrahman Yıldırım, Türk Kızılay İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Baki Seyrek de bir haftadan beri yapılan çalışmaların başında görev alıyorlar.

