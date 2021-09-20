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Muğla’nın kadınları Safran ile tanıştı Dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan Safran Muğla’da kadın üreticiler tarafından toprak ile buluşturuldu.

İHA

Muğla’nın kadınları Safran ile tanıştı Dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan Safran Muğla’da kadın üreticiler tarafından toprak ile buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca ‘2021 yılı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı kapsamında Muğlalı kadın üreticilere proje desteği verildi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak’ projesi kapsamında 300 kg safran soğanı 4 kadın üreticinin eliyle toprakla buluştu.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutan kadınlar, üretimi de ayakta tutuyor. Bakanlığımız ve Muğla olarak bizler üretimin en önemli kısmında yer alan kadın üreticilerimizi önemsiyor, projelerle destekliyoruz. İçinde oldukları üretim sürecini daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Kırsal kalkınmada projelerin ve yeniliklerin önemini hepimiz biliyoruz. Eğitime ve yeniliklere kadın üreticilerimizin açık olduğu da aşikâr bir gerçek. Çalışmalarımızda kadınlarımıza ayrıcalık tanıyor, her sene yenilik getirecek projelerle desteklemeye devam ediyoruz. 2019 yılında küçük bir alanda denemiş olduğumuz safran üretiminin İlimizde verimliliğinin güzel olduğunu gördük. Biz de konuyu projelendirerek daha çok kadını dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan safranla buluşturmak istedik. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubemiz tarafından ‘Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak’ projesini hazırladık. Projemiz, Bakanlığımız Eğitim ve Yayım Dairesi tarafından destek gördü. En pahalı baharatlardan olan safran; Bodrum, Yatağan ve Datça İlçelerinden 4 kadın üreticimizin eliyle toprakla buluştu. Amacımız ekonomik getirisi güzel olan bu baharatı yaygınlaştırmak. Proje kapsamında eğitim çalışmalarımızı tamamlandık. İkinci aşama olan soğanların dikimini gerçekleştirdik. Koordinatörlüğü Ziraat Mühendisi Sergül Çulha tarafından yürütülen projemizin il ve ilçe personelimizden oluşan ekip tarafından takip ve desteğimiz pazarlama aşamasında da dahil olmak üzere devem edecek. Muğla’ya ve kadın üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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