16 göçmen yakalandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik botta yakalanan 16 göçmen karaya çıkarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

Sahil Güvenlik botuna alınan 16 göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenlerin Bodrum’daki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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