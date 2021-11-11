Marmaris’te yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.



Yangın, Armutalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, diğer katlara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

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