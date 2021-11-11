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Bakan Yardımcısı Metin, Marmaris’teki fidan dikme törenine katıldı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Yanan her alanı fidanla buluşturacağız"

İHA

Bakan Yardımcısı Metin, Marmaris’teki fidan dikme törenine katıldı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Yanan her alanı fidanla buluşturacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarında hayıtını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir anısına oluşturulan hatıra ormanlarında fidan dikim etkinliğine katıldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin İçmeler Mahallesi’nde orman şehitleri adına oluşturulan hatıra ormanında Muğla İl Orman İşletme Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile birlikte fidan dikerek fidanlara can suyu verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Geleceğe Nefes’ sloganı ile ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında İçmeler Mahallesi’nde fidan dikme törenine katılan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Yaklaşık 3 ay evvel burada zor bir mücadele ortaya koyduk. Meşakkatli ve üzücü bir mücadeleydi. Ancak bu afetin getirdiği sıkıntıları hep beraber göğüs germemiz gerekiyor. Burada yaklaşık 20 gün boyunca yangının başlangıcından sonuna kadar vatandaşlarımız ile beraber olduk. Marmarisli kardeşlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kısacası herkesin canla başla mücadelesine ben de şahidim. O zor dönemi beraberce atlattık el ele gönül gönüle atlattık. Hamdolsun bugün 3 ay sonra bu yanan alanların tekrar yeşillenmesi noktasında yine el ele gönül gönüle beraberiz. Orman teşkilatı olarak gurur duyuyor, bütün vatandaşlarımıza gösterdikleri dayanışmadan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten toprağına vatanına milletine sahip çıkan bir milletimiz var. Bundan da gurur duyuyoruz. Bugün de bir festival havasında bir bayram havasında fidan dikim töreni gerçekleştirdik" dedi.

“Bize her gün 11 Kasım”
Bakan Yardımcısı Metin konuşmasının devamında fidan dikim etkinlikleri ile ilgili, “11 Kasım'ı her sene Ağaçlandırma Bayramı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından hediye edildi. Ama bize her gün 11 Kasım. İnşallah biz her gün, ülkemizin her bir yerine özellikle de orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden biri olan Muğla ve diğer bölgelerimizde fidan dikmeye, tohum atmaya devam edeceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız. Bundan sonra da bu güzel giden çalışmaların neticesini görmeye geleceğiz” diye konuştu.

“Şehitlerimizin ruhları şad olsun”
Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir’in çabalarının her zaman hatırlanacağını kaydeden Metin, “Bizim unutmamamız gereken iki şehidimiz var. Her iki şehidimize de Allah'tan rahmet, ailelerine ve bütün sevenlerine ve tüm Muğla'ya başsağlığı diliyorum. Onlar bizim kahramanlarımız. Arzu etmediğimiz hadiseler de meydana geldi. Şehitlerimiz her anlamda olduğu gibi vatanın her sorunun olduğu gibi bu konuda da canını ortaya koymuştur. Bu nedenle bu alanı ikiye bölüp iki şehidimize adadık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Onların göstermiş olduğu bu fedakarlığı laik olmak için buraları yemyeşil yapacağız” ifadelerini kullanarak fidanını toprakla buluşturdu.

“Yeşil ile maviyi tekrar buluşturacağız”
Yanan her yeri yeniden fidanla buluşturmak için çalışmalarının hızla gerçekleştirileceğini dile getiren Metin sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki şehidimizin isminin buraya verilmesinin ayrı bir anlamı var. Mavi ile yeşili tekrar bütün değiştirmek için söz verdik. Malum gerek yangın esnasında gerek sonrasında bazı laflar üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmek derdinde olan, devamlı yalan ve iftira üzerine siyaset yapmak isteyen bir takım güruhlar ne yazık ki yalan yanlış şeylerle vatandaşın kafasını karıştırdı. Halbuki Anayasa’nın 169’uncu maddesi çok açık. Ormanların korunması dışında yanan ormanlar ile ilgili özel bir ifade var. Dolayısıyla bu da önemli bir mesaj olacaktır. Deniz kenarındaki en güzel alanları çalışmalarımız kapsamında fidanla buluşturuyoruz. Yanan her yerin her metrekaresi fidanla buluşacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Şahin Akdemir’in babası ile görüştü
29 Temmuz’da başlayan orman yangınında orman işçilerine su ve ayran taşırken 25 yaşında hayatını kaybeden gönüllü vatandaş Şahin Akdemir’in babası Ali Akdemir, oğlu adına yapılan hatıra ormanı için Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e teşekkür ederek, “Devlet olarak hep yanımızda oldunuz. Bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Oğlumuzun resmi olarak ta şehit sayılmasını annesi ve babası olarak bize plaket bir şehitlik belgesi verirseniz onur duyacağız. Bir de oğullarımız adına her yere çeşme yapılmasını istiyoruz” dedi.
“Orman vatandır ve sizin evladınız da vatanımızı korurken canını verdi” diyerek Akdemir’e cevap veren Bakan Yardımcısı Metin, “Bu konu ile ilgili yasa tasarımız meclise sunuldu. En yakın zamanda imzalanacak. Çeşme konusunda ise her yerimiz toprak ve su en kısa sürede oğullarınız, şehitlerimiz adına çeşmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.
Akdemir’e tekrar başsağlığı dileyen Bakan Yardımcısı Fatih Metin, fidan dikimine katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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