Bodrum'da, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, merdiven ile duvar boşluğu arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Çarşı Mahallesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı'nda yavru kedinin merdiven ile duvar boşluğu arasına sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Özel aparatlar yardımıyla kedi, sıkıştığı yerden çıkarılarak, serbest bırakıldı. Yavru kedinin kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-11-12 22:05:37



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