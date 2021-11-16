Bodrum'da 44 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Kasım saat 09.00'da Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, 14 Kasım saat 06.00'da ise Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-11-16 01:33:21



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