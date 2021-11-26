Bodrum’da iki anlamlı etkinlik

Ünlü tiyatrocu Nazan Kesal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde oynadığı “Yaralarım Aşktandır” isimli tek kişilik oyundaki performansıyla beğeni topladı.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Bodrum Belediyesi tarafından iki ayrı etkinlik düzenlendi. Nurol Kültür Merkezi’nde Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Nazan Kesal’ın sahnelediği, İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ın hayatının anlatıldığı tek kişilik oyun ‘’Yaralarım Aşktandır’’ izleyici ile buluşurken, Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Müzik Akademisi Nev’eser Kadınlar Topluluğu Özel Konseri vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.



Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Oyun sonrası Nazan Kesal’ın performansı ayakta alkışlandı. Oyunu çok beğendiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini hep birlikte büyük bir dayanışma içinde sürdüreceğiz. Yaşamı biçimlendirdiğimiz her alanda sözümüz olacak. Eşit ve özgür bir ülke biz kadınların ellerinde yükselecek.” dedi.



Herodot Kültür Merkezi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” konserinde ise Yeşilçam Film Müzikleri seslendirildi. Nev’eser Kadınlar Topluluğu’nun sahne aldığı konser, beğeni kazandı.

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