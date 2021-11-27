Marmaris'te 48 kaçak göçmen kurtarıldı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, 16 metrelik fiber teknenin motor arızası vermesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris ilçesine 3 kilometre mesafedeki Cennet Adası açıklarında üzerinde insanların bulunduğu bir fiber teknenin sürüklendiği ihbarı yapıldı. Harekete geçen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri Cennet adası açıklarına geldi. Ekipler, üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu tekneye yanaştı. Kaçak göçmen oldukları belirlenen 48 kişi ve insan ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi hücum botuna alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirildi. Doktor ve kimlik tespiti ardından aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Irak ve Somalili 48 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüldü. Yunanistan´ın Rodos Adası´na götürmek için kaçak göçmenlerle 2 bin Euro karşılığında anlaştığı iddia edilen gözaltındaki 1 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-11-27 01:22:16



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