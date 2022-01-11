Yatağan’da ev yangını Yatağan ilçesinde evde sobadan çıkan yangında evde büyük hasar oluşurken, evde tek başına oturan İsmail Cengiz isimli vatandaşın vücudunda kısmi yanıklar oluştu.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesinde sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, evde tek başına oturan vatandaşın vücudunda yanıklar oluştu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Turgut Mahallesine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İsmail Cengiz isimli vatandaşın tek başına oturduğu evde sobadan çıktığı öğrenilen yangında evde büyük hasar meydana geldi.

İsmail Cengiz isimli vatandaş alevlere müdahale etmeye çalışırken İlk belirlemelere göre vücudunun el ve yüz bölgesinde kısmi yanıklar oluştu. Yaralı vatandaş 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.