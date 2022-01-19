Bodrum'da 1400 yıllık yapıda restorasyon



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ilk evresi 6'ncı yüzyıla kadar uzanan, 1400 yıllık Erken Bizans Dönemi yapısı, Bodrum Belediyesi'nce restore edilmeye başlandı.

Çiftlik Mahallesi Gerenkuyu mevkisinde bulunan, ilk evresi 6'ncı yüzyıla kadar uzanan Erken Bizans Dönemi yapısı için restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmalar, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) koordinasyonu ve denetiminde yapılıyor. Yarımada genelinde bulunan, taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik projelendirme ve uygulama çalışmaları, KUDEB tarafından sürdürülürken, söz konusu yapıların korunarak, gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı, mülkiyeti Bodrum Belediyesi'ne ait taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki 1400 yıllık Erken Bizans Dönemi yapısının, 2017'de ilçede meydana gelen deprem nedeniyle yoğun tahribata uğradığını belirtti. Yapıcı, "Belediyemiz tarafından yapıya ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılarak, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayına sunuldu ve gerekli izinler alındı. Yapının restorasyonuna ilişkin ihale 2021 yılı sonunda tamamlanarak, müdürlüğümüz denetiminde, yüklenici firma tarafından restorasyon uygulamasına başlandı. Dünya ortak kültür mirası niteliğindeki bu yapının restorasyon çalışmalarının 2022 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz ardından yapımızı yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılarak bölge ve ülke turizmine katkıda bulunmasını planlıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-19 15:23:12



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