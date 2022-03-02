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Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin yapımı hızla ilerliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Gümüşlük ve Gümbet Mahallelerinde başlayan 168 Milyon TL’ye mal olacak olan atıksu arıtma tesisinin yüzde 20,60’ı tamamlandı.

İHA

Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin yapımı hızla ilerliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Gümüşlük ve Gümbet Mahallelerinde başlayan 168 Milyon TL’ye mal olacak olan atıksu arıtma tesisinin yüzde 20,60’ı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46’dan yüzde 91’ e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesis projelerinin yapımı hızla devam ediyor.
Tesisler tamamlandığında 200 bin nüfusa hizmet verecek
Bodrum’da ki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için yeni projeleri de hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gümbet ve Gümüşlük mahallelerinde atıksu arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 168 Milyon TL yatırımla Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan atıksu artıma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak 200 bin kişiye hizmet vermeleri sağlanacak.
Tesislerin kapasiteleri arttırılıyor
Gümbet’te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi yaklaşık 3 kat, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi kapasitesi de yaklaşık 4 kat arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün’e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak.
Arıtılan su, yeşil alana sulamalarında kullanılacak
Bu tesislere monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Çalışmalar kapsamında kaba ızgara kanalı ve dağıtım yapısı betonarme işleri, İnce elek kanalı betonarme işleri gibi teknik kısımlar tamamlandı. Projede devam eden çalışmalar kapsamında genel tamamlanma oranı yüzde 20,60’a yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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