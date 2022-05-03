Sezonun 4'üncü kruvaziyeri Bodrum'da

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Bahama bayraklı 'Star Legend' isimli sezonun 4'üncü kruvaziyeri geldi. Bayramın 2'nci günü kente gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da bayram hareketliliği devam ediyor. Bahama bayraklı sezonun 4'üncü kruvaziyeri de Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine sabah saatlerinde demirlendi. Santorini Limanı'ndan gelen, 143 metre uzunluğundaki 'Star Legend' isimli gemide çoğu ABD'li 75 turist bulunurken, 193 personel görev yapıyor. Kente gelen ziyaretçiler, çarşı ve turistik yerleri gezerken de alışveriş yaptı.

Öte yandan geminin saat 22.00'de Aydın'ın Kuşadası ilçesine hareket edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-03 15:47:49



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