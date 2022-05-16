Milas'ta Matematik Ligi’nde takımları final heyecanı sardı

Muğla'nın Milas ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, amacıyla yürütülen Matematik Ligi'nde 23 Mayıs 2022 tarihinde final yarışması düzenlenecek.



Milas'ta 28 ortaokulun 11’er kişilik takımları 13 Aralık 2021 tarihinde ilk maçlarını yapması ile başlayan lig; oynanan üst tur, çeyrek final ve yarı finalin ardından 23 Mayıs 2022 saat 13.00’te Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapılacak final yarışması ile sona erecek.



Sakarya Ortaokulu, Merkez Ortaokulu, Özel İstanbul Modern İlimler Ortaokulu ve Dr. Mete Ersoy Ortaokulu takımlarının oynayacakları final yarışması lige katılan tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olup lige katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, sinema ve yemek bileti takdim edilecek. 3. olan takıma 500 TL para ödülü, 3.’lük madalyası ve kupası, 2. olan takıma 750 TL para ödülü, 2. madalyası ve kupası, 1. olan takıma 1000 TL para ödülü 1.’lik madalyası ve kupası verilecek.



Bu zorlu seride mutlu sona ulaşan takım, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Matematik Ligi'nin 2'incisinde şampiyonluk kupasını kaldıracak.

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