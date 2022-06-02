Köyceğiz’de öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okullar bilimsel çalışmalarını sergilemeye devam ediyor.



Köyceğiz Pınar Kulfat Ortaokulu'nun hazırladığı Bilim Fuarı başarıyla gerçekleştirildi. Pınar Kulfat Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarına Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler yıl boyu hazırladıkları bilimsel çalışmalarını sergilediler. Bilimsel çalışmaların yürütücüsü Öğretmen Haluk Aydın’ın rehberliğinde açılan bilim fuarında öğrenciler çalışmalarını başarıyla sundular. Ziyaretçilerin sorularını cevapladılar. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarının sergilendiği Bilim Fuarında emeği geçen Okul Müdürü İlyas Erdoğan, bilimsel çalışmaların yürütücüsü Öğretmen Haluk Aydın ve projede yer alan bütün danışman öğretmenlerimize ve öğrencilere teşekkür ederiz” dedi.

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