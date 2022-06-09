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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’da biçerdöverler denetleniyor

İHA

Muğla'da tahıl üretiminde hasat zamanı oluşabilecek kayıpların önüne geçmek için çalışmalarına devam eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 araç ve 42 kontrolör ile biçerdöver kontrollerini sürdürüyor. Dane ve sap kayıplarının azaltılması, anız yangınlarına karşı yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Muğla’da biçerdöverler denetleniyor

Muğla'da tahıl üretiminde hasat zamanı oluşabilecek kayıpların önüne geçmek için çalışmalarına devam eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 araç ve 42 kontrolör ile biçerdöver kontrollerini sürdürüyor. Dane ve sap kayıplarının azaltılması, anız yangınlarına karşı yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tahıllarda biçerdöverlerle yapılan hasatta kayıp yaşanmasının ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini ve bunun için yapılan kontrollerin yanı sıra üreticilerin dikkat etmesi gereken noktalara dikkati çekti. Üreticilerin, makineli hasada uygun tohum kullanmaları ve bakım işlemlerinin bilinçli şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Saylak, "Yabancı otların hasat makinesini çalışmasını engellememesi için gerekli tedbirleri almaları önemli. Arazi tesviyesi yaptırmaları ve tarlada taş, ağaç artıklarını temizlemesi hasat sırasında çalışmanın verimliliği için önemli. Ayrıca bu konuda hasat öncesinde ve hasat sırasında il veya ilçe müdürlüklerimizce yapılan çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarından yararlanmaya davet ediyorum. Biçim esnasında ürünün başında olmalarını ve dane kayıplarını sık sık kontrol etmelerini, gerekirse operatörü uyarmaları, uymayan operatörleri en yakın il ve ilçe tarım müdürlüklerine bildirmelerini istiyoruz. Taşıma ve depolama kayıplarını azaltma yönünde gerekli hazırlıklar yapmaları; hasat olgunluğuna gelmeyen ürünlerini ve çiğli ürünlerini hasat ettirmemeleri, yangın çıkma ihtimaline karşı orman alanlarına yakın tarlalarda biçim yaparken, hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları gerekmektedir. Biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme imzalanması da oluşabilecek sorunlara karşı alınacak önemli tedbirler arasında" dedi.
Kurallara uyulması halinde Muğla' da 3 bin ton tahıl toprağa dökülmeyeceğini ve hasatta kayıp yaşanmayacağını belirten Saylak. "2022 yılı hasat sezonunda biçerdöverlerle hububat hasadında; ayrıca biçerdöver operatör belgesi bulunmayan biçerdöver sürücüsü çalıştıran biçerdöver sahipleri ve belgesiz biçerdöver kullananlara, valiliklerce veya İl Tarım Müdürlükleri tarafından tespit edilen kayıp oranından fazladan kayıplara sebep olan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğilli ürünleri hasat eden biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, yangın söndürücüsü olmadan biçerdöver çalıştıran biçerdöver sahiplerine, teknik özellikleri yetersiz, tamir, bakım ve ayarlarının tekniğine uygun olarak yapılmamış biçerdöverlerle hasat yapan biçerdöver sahiplerine, biçim yaptığı arazide biçilmemiş tarla bırakarak o bölgeyi terk eden biçerdöver sahiplerine ve operatörlerine, kanuni yaptırımlarımız olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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