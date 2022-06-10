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Ortaca'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Ortaca'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesine piyasa değeri yüksek yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan ve sabaha karşı ilçeye giriş yapan H.Y. ve H.D. isimli şahısları durduran ekipler şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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