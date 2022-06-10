Ortaca'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesine piyasa değeri yüksek yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan ve sabaha karşı ilçeye giriş yapan H.Y. ve H.D. isimli şahısları durduran ekipler şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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