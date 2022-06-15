Bodrum’da iklim Krizi üzerine çalışma yaptılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürdürülebilir turizm ve kent planlaması üzerine yaz okulu gerçekleştiren Colorado Üniversitesi Mimarlık ve Planlama bölümünden 20 öğrenci ve akademisyen tamamladıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyor.



1999 yılından bugüne Bodrum merkez, Bitez, Yalıkavak, Yalıçiftlik özelinde “Planlama ve Tasarım Stratejileri, Turizm Potansiyeli, Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Kalkınma Planları gibi birçok konuda çalışmalar yürüten Colorado Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Bölümü, 2022 yaz okulu çalışmalarını tamamladı.



"Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modelleri Geliştirme", "Yerleşim ve Planlama İlkeleri Belirleme" amaçlı yaz okulları gerçekleştiren Colorado Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Bölümü’nün bu yılki teması “İklim Uyum Programı” oldu.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret eden grup Bodrum Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları, yerel yönetimlerde işleyiş, Bodrum’un çözüm bekleyen sorunları ile ilgili bilgiler alırken öğrencilerden gelen sürdürülebilir turizm, kent mimarisi ve planlaması ile ilgili soruları yanıtlandı.



Bodrum Yarımada coğrafyasında 1999'dan beri Bodrum Belediyesi, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği, Bodrum Habitat Kent ve Kentleşme Kozası, Kent Konseyi Bileşenleri ve çeşitli STK'ların destekleriyle çalışmalar yürüten Colorado Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Bölümü akademisyen ve öğrencileri, Etrim Tarım Kampı’nı da ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette misafirlere belediyenin tarım politikaları hakkında bilgiler verildi.



Doç. Dr. Carrie L. Makarewicz ile Dr. Korkut Onaran’ın öncülüğünde Bodrum’da bulunan çalışma grubunun hazırladıkları sonuç raporu, 15 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Trafo Kafe) Bodrum kamuoyu ile paylaşılacak.

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